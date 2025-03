Il Faro di Capo Miseno apre 2 giorni con ingresso gratis: è tra i sentieri più belli d’Italia

In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2025, sabato 22 e domenica 23 marzo apre eccezionalmente il Faro di Capo Miseno, a Bacoli, con visite gratis per tutti.

Giornate Fai 2025: apre il Faro di Capo Miseno

Si ripete l’iniziativa del Fondo Ambientale Italiano che garantirà l’apertura al pubblico di luoghi e siti storici straordinari, insoliti e normalmente non accessibili o poco conosciuti e valorizzati. Tra questi il suggestivo Faro dell’area flegrea che regalerà ai visitatori un percorso mozzafiato vista mare.

“Adesso potrai visitarlo! È un’occasione imperdibile. Sarà aperto per due giorni il Faro di Capo Miseno. Tra i tesori delle Giornate del FAI. Potrete scoprirlo sia sabato 22 marzo che domenica 23 marzo. Dalle 9:30 alle 14:30. E siamo orgogliosi che Bacoli assicuri ben due siti culturali aperti in questi giorni dedicati su scala nazionale alla promozione della cultura. Oltre al Faro, si potrà visitare anche il Colombario del Fusaro” – ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Il Faro di Miseno è una meraviglia ammirabile da tutto il golfo. Potrete visitarlo all’interno. Dalla scalinata, fino al belvedere mozzafiato. Mare ovunque, il promontorio, le isole. Ringrazio il FAI che sceglie i Campi Flegrei, anche in tempo di bradisismo. È questa la giusta inversione di tendenza. Così voltiamo pagina. Una convivenza attenta. Ringrazio la Marina Militare con cui condividiamo un percorso di valorizzazione di pezzi di storia nazionale e locale. Sarà inoltre possibile percorrere il sentiero che porta fin su il promontorio. Una due giorni davvero da non perdere. Insieme, è più bello. Un passo alla volta”.

Per i luoghi visitabili in tutta Italia durante le Giornate FAI di Primavera, l’accesso è gratis, sottoposto semplicemente al versamento di un contributo libero per sostenere la missione e l’attività della Fondazione. Per il Faro di Capo Miseno non è richiesta alcuna prenotazione, basterà presentarsi sul posto all’orario indicato (dalle 9:30 alle 14:30).