Papa Francesco ringrazia i napoletani: “Sento il vostro sostegno. Vi benedico e prego per voi”

Nella giornata di ieri oltre 12 mila fedeli napoletani hanno partecipato al pellegrinaggio giubilare a Roma e nel corso della Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Napoli, Don Domenico Battaglia, hanno ricevuto un commovente messaggio da parte di Papa Francesco.

Papa Francesco ai napoletani: “Ho sentito il vostro sostegno”

Il cardinale ha presieduto la celebrazione eucaristica sul sagrato della basilica Vaticana per i numerosi fedeli partenopei che fin dalle prime ore della mattina hanno invaso piazza San Pietro. Decine di migliaia di persone che in questi giorni non hanno mai smesso di pregare per il Pontefice, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio.

Affetto ricambiato da Papa Francesco che, pur non essendo presente fisicamente in piazza, ha voluto lasciare un messaggio ai napoletani. Queste le parole scritte dal Pontefice e lette ai fedeli dall’Arcivescovo Battaglia: “Ho sentito il vostro sostegno. In questi giorni ho sentito tanto la vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato. Perciò, anche se non posso essere fisicamente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi. Vi benedico e prego per voi. E vi raccomando, anche voi continuate a pregare per me. Grazie”.

“Cari fratelli e sorelle della Diocesi di Napoli e di tante altre presenti, saluto voi e i vostri vescovi in occasione dei pellegrinaggi giubilari diocesani che state compiendo. In essi si esprime l’unità che vi raccoglie come comunità attorno ai vostri pastori e al vescovo di Roma, nonché l’impegno ad abbracciare l’invito di Gesù ad entrare per la porta stretta. L’amore è così: unisce e fa crescere insieme. Per questo, pur con cammini diversi, vi ha portati qui insieme presso la tomba di Pietro, da cui potrete ripartire ancora più forti nella fede e più uniti nella carità” – ha concluso.

Di qui la risposta di Don Mimmo Battaglia: “Caro Papa Francesco, qui da questa piazza ti salutiamo con affetto e gratitudine, nella consapevolezza che esistono incontri che vanno ben oltre la presenza fisica, perché si realizzano nel mistero di quello spirito d’amore che tutti unisce. Oggi qui c’è una porzione del tuo gregge, ci siamo noi, Chiesa di Napoli, con il passo dei poveri e lo sguardo grato di chi sa di essere amato da un padre saggio, tenero e forte come te”.

Stando alle ultime notizie sulle sue condizioni di salute, proprio oggi Papa Francesco sarà dimesso dall’ospedale dopo il lungo ricovero causato dalla polmonite bilaterale e i diversi episodi di crisi che hanno fatto rischiare la vita al Pontefice. Il Papa tornerà a Santa Marta dove lo aspetta una lunga convalescenza di almeno due mesi e il prosieguo delle terapie e fisioterapie motoria e respiratoria.