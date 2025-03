Lutto nel Napoletano, muore nella notte a 36 anni: era diventata mamma da pochi mesi

Lutto a Gragnano, in provincia di Napoli, per Ivana Chierchia, una giovane donna morta questa notte, a soli 36 anni, lasciando un figlio di soli pochi mesi. Un’altra giovane vita spezzata che ha gettato nello sconforto l’intera comunità partenopea.

Gragnano piange Ivana, morta a 36 anni

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, fornita da Il Mattino, Ivana sarebbe deceduta probabilmente a causa di un infarto che non le avrebbe lasciato scampo. Un lutto che ha sconvolto l’intera comunità e soprattutto i familiari della vittima.

Ivana lavorava in una scuola dell’infanzia, si era sposata nel 2021 e da pochi mesi era diventata mamma di un bambino. Dai social traspare la sua personalità gioiosa, l’amore per la sua famiglia, per il suo lavoro e il suo staff.

“Poi arrivano quelle giornate che ti aspetti, ma non adesso…inumano, incomprensibile. Un abbraccio forte, che ti raggiunga lassù, tra gli angeli della nostra famiglia. Ciao cugina, ricorderò per sempre il tuo gioioso sorriso. Ciao Ivana, sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace” – è il messaggio di addio del cugino.

“Voglio ricordarti così, in quel magico giorno in cui celebrai il vostro matrimonio. Buon viaggio piccola Ivana, riposa in pace” – si legge in un altro post dedicato alla giovane scomparsa prematuramente.