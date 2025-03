Si sente male in gita scolastica, Davide muore in Spagna a 18 anni: l’ipotesi dell’infezione

Era di Pagani (Salerno) il ragazzo morto a 18 anni mentre si trovava in gita scolastica a Malaga, in Spagna: si chiamava Davide Calabrese ed era uno studente del Liceo Scientifico Mangino.

Ragazzo di Pagani morto in gita in Spagna: cosa è successo

Davide era partito con i suoi compagni di classe e i suoi insegnanti in occasione della tradizionale gita di fine anno, prima di affrontare l’esame di stato. Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il ragazzo avrebbe iniziato a sentirsi male già il giorno dopo il suo arrivo, non riuscendo a partecipare alle attività programmate con i suoi compagni.

Pare, infatti, che il giovane avesse la febbre alta e in poche ore la situazione sarebbe precipitata, rendendo necessario il ricovero d’urgenza. Proprio in ospedale, poi, ne è stato dichiarato il decesso. Al momento non si conoscono le cause della morte, e sarà l’autopsia a chiarirle, ma l’ipotesi principale è quella di un’infezione virale che avrebbe colpito il giovane con complicanze fatali.

Davide pare non soffrisse di alcuna patologia pregressa. Sul posto sono giunti anche i genitori del giovane, persone molto conosciute e stimate a Pagani. Ora si attende il trasferimento della salma per la celebrazione dei funerali.

“Era il momento delle risate. Era il momento di costruire ricordi indelebili di fratellanza, scoperta, crescita. Era il momento di fantasticare sui per sempre e sui sogni. E invece ci troviamo straziati a piangere sul mai più. Stringo forte la famiglia di Davide, l’intera comunità scolastica del Liceo Mangino e tutti i compagni che lo hanno accompagnato nell’ultimo viaggio. Condoglianze alle famiglie Calabrese e Bottone e al consigliere comunale Michele Bottone. A Dio, giovane anima” – si legge nel post diffuso dal sindaco di Pagani, Lello De Prisco.