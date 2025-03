Ha il cellulare in tasca, prende fuoco e improvvisamente esplode: uomo ustionato

L’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate mette in guardia la cittadinanza sulla pericolosità di alcuni smartphone rendendo noto l’episodio che ha visto protagonista un soccorritore finito in ospedale per un cellulare esploso all’interno della tasca dei pantaloni.

Cellulare esploso in tasca: uomo ustionato

“Fate attenzione ad alcune marche di cellulari. Ci contatta in privato un nostro amico autista/soccorritore raccontandoci una storia che ci ha lasciato attoniti. Era in procinto di recarsi al lavoro e, come facciamo tutti, ha riposto il suo cellulare nella tasca anteriore dei jeans. Un gesto di poca importanza, una routine che facciamo tutti, ma per questo nostro amico si è trasformata in un incubo“ – si legge nel post diffuso sui canali social dell’associazione.

Il cellulare, infatti, sarebbe letteralmente esploso nella tasca dell’uomo, provocandogli una ustione. Un episodio che invita a fare particolarmente attenzione con i dispositivi tecnologici che oggi sempre più spesso vengono maneggiati anche da bambini molto piccoli.

“Improvvisamente, durante il tragitto, l’autista ha sentito il rumore di una fiammata ed un bagliore proveniente dai suoi pantaloni. Ebbene sì, il cellulare ha preso fuoco. Fortunatamente si è solo ustionato senza conseguenze gravi. Naturalmente, onde evitare una denuncia da parte dell’azienda produttrice dello smartphone, non nomineremo il brand, ma fate attenzione agli smartphone di fascia medio/bassa”.

“A volte capita che alcuni genitori scelgano smartphone economici da dare in mano ai propri figli per farli giocare, mai scelta più sbagliata. Nel caso del nostro collega è stata la gamba ma vi immaginate se fosse successo in mano ad un bambino? Meditate gente, meditate”.