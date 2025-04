Campi Flegrei, Ciciliano: “Impossibile pensare all’evacuazione di migliaia di persone”

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, è tornato ad affrontare la questione della crisi bradisismica dei Campi Flegrei e del piano di evacuazione previsto per l’intera zona.

Campi Flegrei, Ciciliano: “Impossibile pensare all’evacuazione”

“L’evacuazione può essere contemplata solo per eventi in qualche misura prevedibili, come nel caso del rischio vulcanico. Per il rischio sismico, quindi bradisismico, non c’è nessuna possibilità di previsione. Quindi non è possibile pensare all’evacuazione di migliaia di persone“ – ha detto Ciciliano in audizione alla Commissione Ambiente della Camera.

Dunque al momento non vi sarebbero le condizioni per trasferire la popolazione residente altrove, se non in casi eccezionali. A spiegarlo è stato sempre il capo della Protezione Civile: “L’allontanamento temporaneo è previsto per le persone che risiedono nei palazzi in cui i sottoservizi dovessero danneggiarsi a seguito del sollevamento del terreno: le fogne, le tubazioni dell’acqua, le fosse settiche degli ascensori, tutto ciò che renderebbe impossibile la vita ordinaria del cittadino all’interno di quel palazzo”.

Intanto proseguono i sopralluoghi per verificare, in presenza di personale qualificato, la tenuta degli edifici e delle abitazioni. Come sottolineato da Ciciliano: “In questo momento ci sono 970 istanze: 489 provenienti dai residenti di Pozzuoli, 431 da cittadini residenti nei quartieri del Comune di Napoli interessati dalla scossa di marzo e 50 istanze dei cittadini residenti nel Comune di Bacoli”.

Al momento la situazione sembra essere stazionaria. Uno degli ultimi bollettini settimanali, diffusi dall’Osservatorio Vesuviano, sullo stato della caldera, evidenziava un rallentamento nella velocità di sollevamento del suolo oltre a nessuna particolare anomalia dei parametri geochimici. L’ultima scossa si è verificata il 2 aprile, con una magnitudo di 2.0, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli.