VIDEO/ Il 15enne rapito è tornato a casa: folla, lacrime e applausi a San Giorgio

Sta facendo il giro del web il toccante video del ritorno a casa di Mattia, il 15enne rapito nella mattinata di ieri a San Giorgio a Cremano e rilasciato nel pomeriggio.

Il ritorno a casa del 15enne rapito a San Giorgio

In tanti hanno atteso il ragazzino in strada, accogliendolo a suon di applausi e urlando il suo nome. Il 15enne è stato inondato di abbracci da parte di familiari, amici e conoscenti, con tante persone in strada e sui balconi ad assistere a questo lieto momento.

La dinamica del sequestro lampo è ancora tutta da confermare ma pare che il 15enne sia stato prelevato nella mattinata di ieri mentre si stava recando a scuola. Sarebbe stato bloccato, incappucciato e spinto all’interno di un furgone sotto gli occhi increduli dei presenti. Alcuni cittadini e gestori di attività commerciali avrebbero immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Nel frattempo i rapitori si sarebbero messi in contatto con i familiari del giovane, chiedendo un riscatto in denaro. Grazie all’intervento dei carabinieri il piccolo è stato rilasciato e prelevato nei pressi di Licola. Grande festa al suo rientro a casa dove lo aspettava tutto il vicinato.

Intanto è stato fermato un 24enne accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso. Sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica, il movente e gli eventuali complici di questo assurdo gesto.