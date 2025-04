Vedi Napoli e poi mangia, quasi un mese di degustazioni e concerti gratis: il programma

Dall’11 aprile al 4 maggio 2025 torna Vedi Napoli e poi Mangia, la rassegna di eventi gratis dedicati alla tradizione gastronomica partenopea che proporrà racconti, show cooking, degustazioni, itinerari guidati e concerti alla scoperta della storia e della cultura della città.

Vedi Napoli e poi Mangia: il programma di eventi gratis

Il programma completo della terza edizione della kermesse è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dall’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, e dal direttore artistico e scientifico Marino Niola.

Ad aprire il calendario sarà un evento in omaggio ai 2.500 anni della città, con la presentazione dell’Ombelico della Sirena, una piccola ciambellina fatta con l’impasto tradizionale della graffa, fritta e poi zuccherata con sciroppo di miele. A raccontare questo dolcetto sarà Marino Niola al Monastero di Santa Chiara, venerdì 11 aprile alle 11:00, con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri e dello chef Marco Caputi.

Fino a maggio, si susseguiranno 13 incontri articolati in quattro momenti (conversazione con esperti, show cooking, performance musicale e degustazione della ricetta), 6 itinerari “Alla scoperta dei sapori di Napoli” (dove c’è anche un percorso dedicato a Eduardo De Filippo) e 3 concerti. Gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Per i concerti non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Programma dei 13 incontri

11 APRILE – ore 11.00

Monastero Santa Chiara

Sala Maria Cristina e Sala Antico Refettorio

L’ombelico della sirena. Il dolce ricordo della fondatrice di Napoli (graffetta piccola e tonda da

lanciare come simbolo della manifestazione)

Relatore: Marino Niola. Special Guest: Lina Sastri

Chef: Marco Caputi

Performance musicale: Marina Bruno in “InCanto di Parthenope”

Visita guidata speciale nel Complesso monumentale del Monastero di Santa Chiara

dedicata al pubblico dell’evento.



12 APRILE – ore 11.00

Antico Refettorio Regina Coeli

I maccheroni al gratin. L’invenzione dei Monzù

Relatrice: Helga Sanità

Chef: Alfonsina Ambrosi de Magistris

Performance musicale: Mario Maglione in “’Na voce ’na chitarra e…”



13 APRILE – ore 11.00

Complesso Vincenziano – Sala dell’Assunta

Finger food napoletano: pasta cresciute, crocchè, palle di riso

Relatrice Eleonora Cozzella

Chef: Ciro Grossi

Performance musicale: Sara Gioielli Trio con Sara Gioielli (voce), Eunice Petito (pianoforte), Enrico

Valanzuolo (tromba)



18 APRILE – ore 11.00

Villa Di Donato

Pasta e fagioli: una passione collettiva

Relatore: Santa Di Salvo

Chef: Alfredo Ummarino

Performance musicale: Emilia Zamuner Trio in “The Neapolitan Songbook”



19 APRILE – ore 11.00

Teatro La Perla

Ragù, braciole e polpette. Da Eduardo alle cantine di vicoli

Relatrice: Helga Sanità

Chef: Bianca Ambrosi de Magistris

Performance musicale: I Solisti di Santa Chiara Orchestra in “La Canzone Napoletana – Storia,

Tradizioni e Contaminazioni” con Francesca Morgante (attrice cantante), Davide De Rosa (plettri),

Enrico Capano (mandolino).



20 APRILE – ore 11.00

Domus Ars Centro di cultura – Chiesa San Francesco delle Monache

Pastiere, migliacci e casatielli: la Passione del grano e il grano della Passione

Relatore: Marino Niola

Chef: Giovanni Serritelli, presidente Slow Food di Napoli

Performance musicale: Fiorenza Calogero in “Il Canto della Sirena” con Marcello Vitale (chitarra

battente).



21 APRILE – ore 11.00

Masseria Luce – Museo laboratorio della civiltà contadina

Napoli e i suoi contorni: il genio vegetariano di Partenope

Relatrice: Mariangela Bianco

Chef: Antonio Tubelli

Performance musicale: Ensemble di musica popolare Paranza Vesuvius in “Suono, Canto e Ballo

n’copp ’o tamburo”.



24 APRILE – ore 11.00

Complesso Vincenziano – Sala dell’Assunta

Pizza Neapolitana. Dai vicoli di Napoli ai quattro angoli del mondo

Relatori: Luciano Pignataro e Marino Niola

Chef: Ciro Grossi e Vincenzo Staiano

Performance musicale: Aurora Giglio Trio in “Come rideva Napoli”



26 APRILE – ore 11.00

Teatro Il Pozzo e il Pendolo

La Minestra maritata. Il piatto conteso tra Napoletani e Spagnoli

Relatrice: Francesca Marino

Chef: Bianca Ambrosi de Magistris

Performance musicale: “Napoli a tavola, un’infinita storia d’amore” con Sonia De Rosa (voce) –

Edo Puccini (chitarra) – Roberta Frascati (voce e prosa)



1 MAGGIO – ore 11.00

Domus Ars Centro di cultura- Chiesa San Francesco delle Monache

Frittata di maccheroni: quando il riciclo diventa alta gastronomia

Relatrice: Rossella Galletti

Chef: Antonio Arfé e Giovanni Serritelli

Performance musicale: Elisabetta D’Acunzo in “Suspire d’ammore. Serenata per chitarra e voce”

con Aniello Palomba (chitarra)



2 MAGGIO – ore 11.00

Antico Refettorio Monastero delle Trentatré

Il mondo delle parmigiane: un’invenzione napoletana

Relatrice: Elisabetta Moro

Chef: Alfonsina Ambrosi de Magistris

Performance musicale: Duo Colbran – Alba Brundo (arpa) e Giulia Lepore (soprano) in “Viaggio a

Napoli”. Musiche di Vincenzo Bellini, Giovanni Caramiello, Nicola Antonio Zingarelli, Isabella

Colbran.



3 MAGGIO – ore 11.00

Villa di Donato

La genovese: una ricetta di Federico II

Relatrice: Elisabetta Moro

Chef: Alfredo Ummarino

Performance musicale: “Soirée Napoletana. Suggestioni in versi, prosa e musica” con Matteo

Mauriello (voce e percussioni), Marianita Carfora (voce), Sossio Arciprete (chitarre)



4 MAGGIO – ore 11.00

Teatro Trianon Viviani

Lasagna partenopea. Ovvero quello che ci metti ci trovi

Relatore: Marino Niola

Chef: Alfonsina Ambrosi de Magistris

Performance musicale: Massimo Masiello e Lalla Esposito in “Pruove gusto e te ce avvizze”.

Calendario dei 3 concerti

Venerdì 11 aprile 2025 – ORE 19:00

Duomo di Napoli

Nuova Orchestra Scarlatti

Solisti: Gaetano Russo (clarinetto), Maria Grazia Schiavo (soprano), Flavia Fioretti

(mezzosoprano). Direttore: Alfonso Todisco. Musiche di F.J. Haydn, W.A. Mozart e

Alessandro Scarlatti in occasione dei 300 anni dalla morte.



Domenica 20 aprile – ORE 19:00

Domus Ars Centro di Cultura – Chiesa San Francesco delle Monache

“STABAT a confronto”

STABAT MATER per soli, coro e orchestra

di Veaceslav – Leonardo Quadrini – Ceaicovschi

Concerto per oboe e archi di Giovanni Alberto Ristori

STABAT MATER per soli, coro e orchestra di Nicola FAGO

con Federica D’Antonino (soprano), Michela Rago (mezzosoprano), Umberto D’Angelo (oboe)

Orchestra Internazionale della Campania – Ensemble Vocale di Bitonto

Leonardo Quadrini (clavicembalo) – diretta da Veaceslav, Leonardo Quadrini e Ceaicovschi



25 APRILE – ore 11.00

Chiesa di San Potito

Coro della Città di Napoli – Ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli

Arrangiamenti musicali Maestro Carlo Morelli – Coreografie Chiara Barassi – Disegno audio e luci

Party Music World

Le voci del Coro della Città di Napoli raccontano la città sulle note di grandi classici della

tradizione partenopea combinate a moderne sonorità ed emozionanti coreografie.

Calendario 6 itinerari “Alla scoperta dei sapori di Napoli”

12 APRILE – ORE 15.00

Regina Coeli: il Monastero delle Canonichesse e l’altra Acropoli

Cioccolato e zucchero prima dell’arrivo di Santa Giovanna Antida Thouret: le voci più ricorrenti

nelle spese delle Canonichesse Lateranensi che fondarono la chiesa e il monastero di Regina Coeli

a Caponapoli. Storia delle monache in cucina.

Punto di incontro: Piazza San Gaetano



13 APRILE – ORE 15.00

La cucina della venerabile Casa dei Padri de’ Vergini

Preparare vivande e menù, tramandar ricette: cuochi, ingredienti e ricette sgrammaticate al

servizio dei Padri della Missione. L’importante è capirsi in fatto di cibo.

Punto di incontro: Porta San Gennaro



24 APRILE – ORE 15.00

Preparati ad ogni inconveniente

Rimedi, ricette per qualunque piaga e impiastri miracolosi: Il medico curante, trattato di

cucina e arte pratica di fratello Domenico dell’Anna. Dal Segreto contro i pimici al Cerotto

per frunchi.

Punto di incontro Porta San Gennaro



1 MAGGIO – ORE 15.00

Doie caurare, na tiella e na scummarola

La cucina napoletana delle feste: una cavalcata con il duca, “Amice mieje, magnammo e po

vevimmo “. Buonvicino, il duca della tavola passeggiando per la Cisterna dell’Olio.

Punto di incontro: Piazza del Gesù



2 MAGGIO – ORE 15.00

Si cucine cumme vogli’i

Storia di un teatro salvato, di strade dedicate a tre fratelli geniali e l’arte del mercato. Le

ricette della vita di Eduardo De Filippo.

Punto di incontro: Teatro San Ferdinando



4 MAGGIO – ORE 15.00

Pollastri cotti con zucchero e acqua rosata e altre ricette.

Banchetti di settimane, piatti d’oro, squilli di trombe, fiaccole al matrimonio di Beatrice

d’Avalos d’Aquino e Bona Sforza. Feste, farina, forca, congiure e giostre: dalla colonna della

Vicaria frienno e magnanno verso il Cippo a Forcella.

Punto di incontro: ingresso Castel Capuano.