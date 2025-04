Gioia per Peppe Di Napoli: “Ho fatto l’ultima chemioterapia. Ce l’ho fatta. Grazie Dio”

Festa a Napoli per Peppe Di Napoli, il celebre pescivendolo napoletano star dei social nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che si è sottoposto alla sua ultima chemioterapia per sconfiggere il linfoma (un particolare tipo di tumore) scoperto la scorsa estate.

Festa per Peppe Di Napoli: “Ho fatto l’ultima chemioterapia”

“Oggi affronto la mia ultima chemio. Sembra incredibile anche solo scriverlo. Ho il cuore che batte forte e il sorriso che non riesce a trattenersi. E’ un momento che ho sognato tante volte e ora è qui. Suonate la campana insieme a me? Perché questa vittoria è anche vostra. Grazie popolo, vi amo” – ha scritto il noto pescivendolo sui social annunciando la lieta notizia.

Subito dopo la terapia, direttamente dall’ospedale, ha registrato un video dicendo: “Prima di cominciare a suonare la campanella devo dire qualcosa a tutte le persone che sono state vicino a me qua dentro. Qui è una famiglia perché sono persone che veramente ti toccano il cuore“.

Dopo il simbolico suono della campanella in ospedale, si è diretto subito alla sua pescheria, accolto con gioia tra applausi, abbracci e fuochi d’artificio. Qui ha attirato a sé sua sorella, baciandola e abbracciandola nella commozione generale.

“Ce l’ho fatta. Oggi è un giorno che porterò nel cuore per tutta la vita: ho finito le chemioterapie. Non ci sono parole abbastanza grandi per esprimere la gratitudine che provo. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha curato con competenza, umanità e dedizione. Grazie a ogni persona che mi ha scritto, pensato, abbracciato anche da lontano” – ha scritto Di Napoli.

“Grazie a voi, followers, che mi avete sostenuto anche nei silenzi, con messaggi, forza e affetto sinceri. Ma il grazie più grande va alla mia famiglia. A loro che non mi hanno lasciato solo un secondo, che mi hanno fatto sentire sempre vivo, amato, normale, anche nei momenti più duri. Non mi hanno mai trattato come una persona malata ma come me stesso, con tutta la mia forza e fragilità. Questo traguardo non è solo mio: è nostro. E da qui si riparte, con più vita negli occhi e più amore nel cuore. Grazie Dio“.