Napoli saluta Papa Francesco, il Pontefice che amava i napoletani: è l’angelo del presepe

Napoli rende omaggio a Papa Francesco attraverso l’opera di Genny Di Virgilio, maestro d’arte del presepe partenopeo, che ha realizzato una statuina dedicata alla scomparsa del Pontefice.

Addio Papa Francesco: la statuina del presepe a Napoli

E’ giunta ieri, nella mattinata di Pasquetta, la notizia che ha lasciato il mondo intero con il fiato sospeso: il cuore di Papa Francesco ha smesso di battere per sempre, dopo un lungo periodo di ricovero seguito dalla convalescenza. Come si legge nel certificato medico sarebbe morto di ictus, coma e collasso cardiocircolatorio.

Anche stavolta il maestro Genny Di Virgilio ha voluto esporre una statuina del Papa all’esterno della sua bottega con semplice ma commovente messaggio: “Ciao Papa Francesco”. Un modo per “salutare” il Pontefice attraverso l’arte napoletana, facendo in modo che anche i tanti passanti e turisti possano fermarsi ed esprimere un pensiero o elevare una preghiera al Santo Padre.

Del resto lo stesso Papa Francesco ha più volte espresso il suo amore per la città napoletana e, proprio durante il suo ricovero, ha voluto lasciare un ultimo messaggio ai partenopei che hanno preso parte al pellegrinaggio giubilare a Roma: “Ho sentito il vostro sostegno. In questi giorni ho sentito tanto la vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato. Perciò, anche se non posso essere fisicamente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi. Vi benedico e prego per voi. E vi raccomando, anche voi continuate a pregare per me. Grazie“.

Nel maggio del 2023 in occasione della visita di una delegazione scolastica, in presenza dell’assessora alla Scuola del Comune di Napoli, Maura Striano, Papa Francesco si era a lei rivolto dicendo: “Assessora, mi saluti la cosa più bella di Napoli: i napoletani”.