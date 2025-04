Oggi alle ore 10 i funerali di Papa Francesco. Il mondo saluta il Pontefice della misericordia

Questa mattina, alle ore 10, si terranno in Piazza San Pietro i funerali solenni di Papa Francesco, deceduto il 21 aprile all’età di 88 anni. Migliaia di fedeli, insieme a delegazioni da tutto il mondo, si raduneranno per dare l’ultimo saluto al Pontefice che ha segnato la storia della Chiesa con il suo stile semplice, diretto e profondamente umano.

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, e trasmessa in mondovisione. È prevista la partecipazione di oltre 200.000 persone, tra cui capi di Stato, autorità religiose e rappresentanti di altre confessioni, a testimonianza dell’impatto globale del pontificato di Jorge Mario Bergoglio.

Papa Francesco sarà poi sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo a lui particolarmente caro per la devozione alla Vergine Maria. Il feretro, trasportato in corteo attraverso le vie di Roma, sarà accompagnato da un lungo applauso della folla, in segno di affetto e riconoscenza.

La Chiesa si prepara ora all’inizio della sede vacante e del prossimo conclave. Ma oggi è il tempo del raccoglimento, della preghiera e del ricordo di un Papa che ha saputo portare la parola del Vangelo nelle periferie del mondo, costruendo ponti e abbattendo muri.