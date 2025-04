Tutti pazzi di Napoli, boom di turisti anche per il ponte del primo maggio: 400 mila arrivi

Dopo il pienone registrato nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, la città di Napoli si avvia verso il boom di turisti anche per il ponte del Primo Maggio: sono attesi in città circa 400 mila viaggiatori, con presenze record all’aeroporto di Capodichino.

Ponte di Primo Maggio: boom di turisti a Napoli

Napoli si conferma ancora una volta tra le mete preferite dai viaggiatori di tutto il mondo, avviandosi verso il tutto esaurito anche per il lungo weekend festivo della Festa dei Lavoratori. A confermarlo sono i dati resi noti da Federalberghi sull’occupazione delle strutture situate nel cuore della città e non solo.

“Nella zona di Fuorigrotta e di Bagnoli registriamo quasi il tutto esaurito in occasione del ponte del primo maggio. Un dato favorito certamente anche dalla concomitanza con la rassegna del fumetto (Comicon, ndr)” – informano da Federalberghi Napoli, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno.

Al momento si stima per i prossimi giorni una presenza di circa 400 mila persone nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 3 maggio 2025. Di conseguenza anche il principale scalo aeroportuale partenopeo, quello di Capodichino, registrerà una vera e propria invasione di passeggeri: Gesac, la società che gestisce l’aeroporto, per il periodo indicato prevede circa 250.000 passaggi di persone (sia in arrivo che in partenza) a Capodichino, 180.000 internazionali e 70.000 nazionali.

Napoli continua, dunque, ad affermarsi tra le mete più attrattive d’Italia, d’Europa e del mondo, incantando i turisti con le sue meraviglie culturali e paesaggistiche.