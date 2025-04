Napoli, promette soldi e lavoro in cambio di sesso: si abbassa i pantaloni in strada tra la gente

Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata di Striscia La Notizia, è andato in onda il servizio di Luca Abete, il celebre inviato della trasmissione che ha documentato il vergognoso comportamento di un uomo che girerebbe tra le sale Bingo di Napoli per sfruttare la fragilità delle donne affette da ludopatia, promettendo soldi e lavoro in cambio di sesso.

Luca Abete a Napoli: il caso tra le sale bingo

Grazie ad un’attrice, complice del programma, viene smascherato il comportamento di un uomo che, spacciandosi per membro della scorta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, millanta conoscenze e potere per poter abusare della donna, che si finge dipendente dal gioco.

La Regione, però, contattata da Striscia, smentisce ogni legame con quell’uomo, un ex dipendente in pensione da tre anni che non ha mai avuto rapporti con la Presidenza né con gli uffici di diretta collaborazione. Eppure l’uomo promette alla ragazza, che palesa il suo disagio economico dovuto alla ludopatia, di poter fornire in anticipo domande e risposte per superare i concorsi pubblici, ottenendo un posto di lavoro in Regione, chiedendo in cambio prestazioni sessuali.

“Ti posso far entrare alla Regione. Ti do le domande e le risposte del concorso, tutto. Per le domande che danno io ho già le risposte. Io ti voglio aiutare però tu devi venire incontro a me. Andiamo farci una bella sc****a d’amore. Ti do 20 euro“ – queste le parole dell’uomo.

“Io ti voglio baciare un poco, voglio darti i baci sulla ****** e queste cose qua. Vogliamo andare un attimo al cinema? Ci stiamo 10 minuti al cinema. Il tempo che facciamo, io ti bacio, tu mi prendi un po’, io caccio il **** fuori. L’ultima ragazza l’ho presa ieri, le ho dato 50 euro”.

L’uomo non si sarebbe fermato nemmeno di fronte al rifiuto dell’attrice di Striscia che, dopo aver tentato invano di allontanarsi, ha subito molestie fisiche, tra cui un bacio forzato. Poi, fuori controllo, sarebbe arrivato persino ad abbassarsi i pantaloni davanti ai passanti. Intercettato da Luca Abete, poi, nega tutto ma l’inviato non demorde: “Se lei riesce a manipolare i concorsi pubblici è gravissimo, ma se non ci riesce, promettendo un posto di lavoro in cambio di sesso, è comunque disgustoso”.