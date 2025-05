Cade dalla vespa con il marito, dolore a Torre per Ornella: è morta dopo 2 giorni di agonia

Dolore a Torre del Greco per la scomparsa di Ornella Sanna, commercialista di 56 anni, morta a seguito di un incidente avvenuto la scorsa domenica, tra Portici e San Giorgio, mentre si trovava a bordo di una vespa insieme a suo marito.

Incidente in vespa: morta 56enne di Torre del Greco

Stando a quanto emerso, la coppia viaggiava a bordo di una vespa che improvvisamente, probabilmente per un guasto, si sarebbe bloccata causando la violenta caduta dei coniugi sull’asfalto. Pare che la donna, nonostante indossasse il casco, abbia battuto pesantemente con la testa.

Entrambi sono stati trasferiti d’urgenza presso l’ospedale dove, dopo due giorni di agonia, il cuore di Ornella ha smesso di battere per sempre. Una notizia che ha generato angoscia e sconforto a Torre del Greco, dove la donna era molto conosciuta.

“Io non ci credo, non posso crederci, non voglio crederci, Ornellí m’hai spaccato il Cuore, non potevi e dovevi andartene così, all’improvviso! Ci siamo incontrati poco tempo fa insieme alla tua mamma e tu eri solare come sempre, allegra, scherzosa, mattoide e sapere che non ci sei più mi devasta, fa male, molto male” – si legge in uno dei commoventi messaggi diffusi sui social.

“Quanti ricordi insieme con le nostre famiglie, quante serate, quante emozioni, quante serate caraibiche a condividere la passione che abbiamo sempre avuto per i balli latini, ahimè rimarranno solo questi meravigliosi ricordi ma continuo a non credere che Dio ti ha preso con sé, strappandoti alla tua speciale famiglia. Ovunque sei adesso, che la tua anima pia possa riposare in pace nella Gloria di Dio a cui chiedo di stare vicino ai tuoi amati figlioli ed a tuo marito. Eterno Riposo per Te, Orny”.