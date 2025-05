Primark arriva finalmente nel Napoletano: dove apriranno i 2 nuovi megastore partenopei

Dopo l’apertura degli store di Marcianise e Pontecagnano, Primark apre altri due negozi in Campania, sbarcando per la prima volta in provincia di Napoli: è stata appena annunciata la realizzazione di nuovi punti vendita che accoglieranno i clienti direttamente all’interno del Centro Commerciale La Cartiera di Pompei e al Grande Sud di Giugliano.

Primark apre in provincia di Napoli: negozi a Pompei e Giugliano

La doppia apertura nel Napoletano rientra nell’ambizioso progetto dell’azienda di inaugurare altri cinque nuovi megastore in Italia: oltre Pompei e Giugliano, infatti, le aperture interesseranno Roma, Perugia e Biella, per un totale di oltre 700 nuovi assunzioni da effettuare.

Continua, dunque, ad espandersi la celebre catena low-cost di abbigliamento, accessori e articoli per la casa che ben presto si farà strada anche in provincia di Napoli, agevolando lo shopping dei tanti cittadini partenopei che sempre più spesso raggiungono le vicine Caserta e Salerno per acquistare i capi del brand.

Al momento non sono state rese note altre notizie, se non quella di una prossima apertura dei due punti vendita stabiliti. Prossimamente saranno annunciate le date d’inaugurazione oltre alla localizzazione degli store all’interno dei rispettivi centri commerciali.

Primark è un rivenditore internazionale che conta oltre 80.000 dipendenti in 17 paesi tra Europa e Stati Uniti. Il brand offre una vasta selezione di capi di abbigliamento, accessori, calzature, intimo e pigiami per donna, uomo e bambini, oltre a fornire una variegata gamma di articoli per la casa, prodotti di bellezza, cancelleria, giocattoli e tanto altro, proponendo anche svariate collaborazioni con alcuni dei più celebri marchi (come Disney).