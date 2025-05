A che ora sono previste oggi le fumate del conclave per scegliere il nuovo Papa

A che ora sono previste le fumate del conclave per scegliere il nuovo Papa? Ecco gli orari di oggi 8 maggio 2025 per scoprire se verrà eletto o meno in giornata odierna il successore di Papa Francesco.

A che ora sono previste le fumate per scegliere il nuovo Papa. Lo schema

Questi gli orari comunicati dal Vaticano per la giornata di giovedì 8 maggio e per i giorni successivi:

le fumate saranno intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12;

nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19.

In caso di esito positivo la fumata bianca non sarà a fine sessione, ma verrà anticipata. A meno che il nuovo papa non venga eletto prima sono dunque due sono le fumate in programma: una a fine mattinata e una la sera. Le finestre orientative saranno dopo le 12 e dopo le 19, a meno che non ci sia prima l’elezione del pontefice. Non è escluso però che ci siano dei ritardi come del resto è accaduto ieri: la fumata era prevista per le 19 ma è arrivata solo due ore dopo.