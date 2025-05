“Spaventoso, si muoveva tutto”: forte scossa di terremoto a Napoli, l’epicentro è in mare

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo mezzogiorno ai Campi Flegrei: il sisma è stato chiaramente avvertito a Pozzuoli e in tutta la provincia di Napoli, anche nel Vesuviano.

Forte scossa di terremoto a Napoli oggi

Stando a quanto reso noto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, la scossa si è verificata alle 12:07, ad una profondità di 3 km e con epicentro in mare. La magnitudo è di 4.4, dunque una delle più forti registrate nel corso della crisi bradisismica in atto.

Un terremoto percepito nell’area flegrea ma, più in generale, nell’intero territorio partenopeo, dal centro storico alle periferie passando per i Comuni del Vesuviano. I cittadini parlano di una scossa particolarmente forte e soprattutto lunga che avrebbe fatto tremare tutto per diversi secondi.

“Fortissima e lunga”, “mai stata così”, “mai sentito, quadri caduti dal muro, pesantissima”, “ondulatoria, lunga e forte”, “spaventoso, si muoveva tutto“: sono alcuni dei commenti rilasciati dagli utenti del gruppo Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei che subito dopo il sisma hanno condiviso la propria esperienza.

Si tratterebbe dell’ennesima scossa legata al fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona. Il sisma è stato seguito da una ulteriore scossa, di magnitudo 3.5, rilevata alle ore 12:22. L’Osservatorio Vesuviano continuerà a seguire l’evoluzione del caso fornendo tutti gli aggiornamenti necessari.