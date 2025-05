Terremoto a Napoli, il sindaco di Pozzuoli: “State calmi e rimanete nei luoghi all’aperto”

A seguito della forte scossa di terremoto avvertita in mattinata in tutta Napoli, con epicentro ai Campi Flegrei, è intervenuto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, per fare il punto sulla situazione.

Terremoto a Napoli, il sindaco di Pozzuoli: “State all’aperto”

“E’ in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione” – ha detto il primo cittadino.

“Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione”.

Al momento, l’Osservatorio Vesuviano ha segnalato ben 8 scosse di terremoto, più o meno lievi, registrate nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle 12:06. La più forte, di magnitudo 4.4, è stata percepita chiaramente in tutto il territorio napoletano, dal centro storico al Vesuviano.

“Ho ordinato l’immediata uscita dei mezzi della Protezione Civile, che sono già operativi sul territorio. Stanno presidiando e raggiungendo tutte le zone sensibili, compatibilmente con il traffico creatosi. Ho ordinato l’immediato allestimento delle aree di attesa e accoglienza, come da piano d’emergenza. Ho chiesto massima rapidità e coordinamento. Il Comune è pienamente attivo. La macchina dell’emergenza è sotto il mio diretto coordinamento in presenza” – ha continuato il sindaco Manzoni.

“Ho disposto personalmente l’intervento immediato dei tecnici comunali per la verifica di tutti gli edifici scolastici. Le scuole sono una priorità assoluta: nessuno rientrerà in aula senza i dovuti controlli di sicurezza. Ho preteso la massima accuratezza e tempestività. Sarò io stesso a comunicare gli esiti delle verifiche e a decidere, con senso di responsabilità, i prossimi passi. La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto” – ha concluso.