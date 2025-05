ULTIM’ORA. Altre 2 scosse nel Napoletano dopo il terremoto di 4.4: una dietro l’altra

Altre due scosse di terremoto sono state registrate in queste ultime ore ai Campi Flegrei, dopo il sisma di 4.4 che è stato avvertito in tutta Napoli.

Altre scosse di terremoto ai Campi Flegrei dopo quella di 4.4

Lo sciame sismico in corso dalle 12:06 circa ai Campi Flegrei sta generando una serie di scosse distintamente percepite dalla popolazione residente e non solo. In questi ultimi minuti altri due eventi sismici sono stati rilevati dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano: uno di magnitudo 3.3 alle 14:50 e uno di magnitudo 2.7 alle 15:01.

Se la scossa di magnitudo 4.4 è stata localizzata in mare, l’epicentro di queste ultime due scosse è stato rilevato proprio nei pressi della Solfatara. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.