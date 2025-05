Ritrovato morto il ragazzo scomparso in Campania: aveva 15 anni, il suo corpo era nel fiume

E’ stato recuperato il corpo di Rayan Mdallel, il ragazzo di 15 anni scomparso da Mondragone e ritrovato morto nel fiume Po a Torino. Dopo le estenuanti ricerche e i numerosi appelli della madre, lanciati anche alla trasmissione Chi l’ha Visto, ad annunciare la tragica notizia è stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga.

Ragazzo di 15 anni scomparso da Mondragone: è morto

“Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Rayan, il ragazzo 15enne che il 30 gennaio di quest’anno si era allontanato da casa, è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare” – ha annunciato il primo cittadino.

“Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace piccolo Rayan”.

Il giovane, lo scorso gennaio, si era allontanato dalla sua abitazione facendo perdere le sue tracce. Sarebbe uscito di casa molto presto, senza però presentarsi a scuola. Il corpo privo di vita è stato rinvenuto nel fiume Po a Torino lo scorso febbraio ma soltanto a seguito delle dettagliate procedure di identificazione è giunta conferma del fatto che quel cadavere appartenesse proprio a Rayan.

La madre più volte ha affidato il suo appello disperato alla trasmissione Chi l’ha Visto, invitando suo figlio a fare ritorno, promettendo di risolvere insieme a lui qualsiasi problema. Al momento non si conoscono le dinamiche esatte del decesso che saranno ricostruite con chiarezza attraverso le indagini. Sul corpo, tuttavia, non sono stati riscontrati segni di violenza.

Il 15enne frequentava il liceo classico di Mondragone con buon profitto. Stando a quanto rende Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe rimasto scosso dalla separazione dei genitori e già una volta, in passato, avrebbe tentato di scappare.