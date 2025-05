Arriva il Ciclone freddo dalla Scandinavia, ancora temporali anche a Napoli: fino a quando

Stando alle previsioni meteo, è in arrivo nelle prossime ore un minaccioso ciclone in discesa dalla Scandinavia che colpirà in particolar modo il Centro-Nord ma farà sentire i suoi effetti anche al Sud, con temporali e raffiche di vento anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva il Ciclone Scandinavo: temporali anche a Napoli

Già martedì 20 maggio il tempo si rivelerà particolarmente instabile così come nella giornata successiva di mercoledì 21 maggio. La giornata più critica, secondo le stime de Il Meteo, sarà quella di giovedì 22 maggio con l’arrivo del vortice ciclonico di origine scandinava, alimentato da correnti d’aria fredda, che raggiungerà il Nord causando temporali anche violenti.

Non si escludono nubifragi e locali grandinate né il crollo repentino delle temperature. Un primo, lieve, miglioramento si registrerà nella giornata di venerdì 23 maggio, caratterizzata da cieli nuvolosi e rovesci sparsi.

Al Sud e sulle Isole il tempo si manterrà in gran parte soleggiato, con qualche annuvolamento di passaggio, ma a tratti abbastanza incerto. A Napoli, ad esempio, è prevista pioggia per tre giorni di seguito, da mercoledì a venerdì, mentre soltanto sul finire della settimana, e soprattutto con l’inizio di quella successiva, si assisterà ad un ritorno del sole.

Dopo un sabato 24 maggio particolarmente nuvoloso, la giornata di domenica nella città partenopea dovrebbe trascorrere all’insegna di un clima migliore, probabilmente con un sole sporadicamente coperto dalle nubi. Tanto sole, invece, lunedì 26 maggio con ulteriori segnali di miglioramento non solo a Napoli ma anche altrove. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.