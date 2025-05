Napoli-Cagliari, festa azzurra anche a San Giorgio: maxischermo in piazza

Anche a San Giorgio a Cremano sarà installato un maxischermo per consentire ai cittadini di poter seguire la partita Napoli – Cagliari tutti insieme, all’aperto. Ad annunciarlo, poche ore fa, è stato il sindaco Giorgio Zinno.

Napoli – Cagliari, maxischermo anche a San Giorgio

Dopo l’annuncio del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha confermato l’installazione di un maxischermo in ben tre punti della città (Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Esposito a Scampia), anche altri sindaci hanno comunicato la decisione di dare il via a simili iniziative per la giornata di venerdì, 23 maggio.

Tanti i maxischermi già confermati nel Napoletano e nel Casertano, da Bacoli a Calvizzano passando per Casalnuovo, Cardito, Castellammare, Castello di Cisterna, Calvizzano, Frattamaggiore, Marigliano, Meta di Sorrento, Nola, Palma Campania, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Trecase.

All’elenco si aggiunge anche San Giorgio a Cremano, come annunciato dal sindaco Zinno: “Cari concittadini, venerdì 23 maggio sarà un giorno speciale per tutti i tifosi del Napoli. Alle 20.45 gli azzurri scenderanno in campo al Maradona contro il Cagliari per quello che potrebbe essere l’ultimo atto della corsa scudetto”.

“Un match che non è solo un evento sportivo, ma un rituale collettivo; un momento carico di passione e appartenenza che vivremo con il cuore e con gli occhi puntati sul campo. Per questo motivo, con il placet della Prefettura e grazie ad un finanziamento di Città Metropolitana, sarà allestito un maxischermo in piazza Carlo di Borbone e siamo in attesa delle autorizzazioni per vedere insieme l’intera partita come una grande comunità unita dalla stessa passione”.

“Insieme condivideremo emozioni, speranze e qualche rituale scaramantico. A breve vi darò tutti i dettagli sull’evento; stiamo lavorando in tempi strettissimi per organizzare tutto al meglio e in sicurezza. Facciamo squadra, uniti dalla passione azzurra”.