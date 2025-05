Chi era Massimo, il titolare del McFratm morto durante la festa scudetto: lascia una figlia

Regna la gioia a Napoli, per la vittoria dello scudetto, ma anche il dolore per la scomparsa di Massimo Chiaiese, titolare del pub McFratm nonché grande tifoso azzurro, morto proprio nella notte dei festeggiamenti.

Chi era Massimo: titolare del McFratm morto nella notte scudetto

Noto imprenditore del settore della ristorazione, Chiaiese, insieme ad un socio, tre anni fa aveva inaugurato la paninoteca McFratm, al Corso Secondigliano. Il nome del locale ha anticipato, dunque, quello che sarebbe stato il soprannome del calciatore scozzese, Scott McTominay, diventato l’idolo dei napoletani.

Proprio con l’arrivo di McTominay nella squadra, e l’inevitabile accostamento tra il suo locale e il calciatore, Massimo aveva deciso di introdurre nel menù un panino a lui dedicato: il McTominay con 4 hamburger di scottona, bacon, provola, ceddar, patatine fritte e patate al forno, insalata, pomodoro e la speciale salsa McFratm.

Un tragico destino ha voluto che il 47enne si spegnesse proprio nella notte tanto attesa da tutti i napoletani. Mentre si celebrava la vittoria dello scudetto, Massimo è rimasto vittima di un drammatico incidente avvenuto in via S. Ignazio di Loyola mentre era a bordo del suo scooter. Stando a quanto emerso, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, schiantandosi al suolo.

Trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Cardarelli, il 47enne è deceduto dopo circa un’ora. Le lesioni riportate nello schianto sarebbero risultate troppo gravi. Massimo lascia la moglie e una figlia.