Ninfio Motori, a Torre del Greco il mega store con le migliori moto usate d’Italia: così risorge via Purgatorio

A Torre del Greco c’è il mega store con la miglior selezione di moto usate d’Italia. Stiamo parlando di Ninfio Motori, che sabato 24 maggio ha inaugurato la nuova, avveniristica sede: 1300 metri quadri di spazi espositivi disposti su tre piani, ascensori in vetro, montacarichi e soprattutto un Dainese Store “incorporato” con il meglio dell’abbigliamento dedicato ai motociclisti.

Il nuovo mega store di Ninfio Motori a Torre del Greco

Ninfio Motori non è soltanto un concessionario di moto. Sorge infatti in via Purgatorio 96, dove si trovava lo storico supermercato 3D rimasto nella memoria storica della città. Una zona che, con il passare del tempo, è stata abbandonata al degrado e all’incuria. Un’area che precedentemente era volta al commercio, ma che principalmente a causa di un piano traffico scellerato – superato dall’attuale amministrazione – ha visto la crisi di tantissime attività economiche.

Nino Fiore, titolare dell’azienda e personalità nota sui social come “il boss delle moto”, non solo ha deciso di restare nella sua città natale ma ha voluto investire una somma considerevole in una parte di Torre del Greco che ha bisogno di nuova linfa vitale. Una grande dimostrazione di fiducia nelle potenzialità del proprio territorio.

L’inaugurazione. Al Centro il sindaco Mennella e il titolare Nino Fiore

La storia di Nino Fiore: un giovane imprenditore che si è fatto da solo

La storia di Nino Fiore è il racconto di un ragazzo che, dopo gli studi alla Facoltà di Ingegneria, ha deciso di inseguire il proprio sogno, costruendosi da solo. Un giovane imprenditore che ha saputo rivoluzionare il proprio settore grazie a strategie commerciali e comunicative che lo hanno reso leader in Italia nella vendita di motociclette usate. L’offerta è stata poi ampliata con la vendita di scooter nuovi.

“Sono partito letteralmente da zero. Ho cominciato a lavorare nel 2010 come broker delle migliori aziende in Europa” – racconta Fiore – “Nel febbraio 2011 ho aperto il primo negozietto di soli 60 metri quadrati, con 8 moto. Nel 2025 apriamo un mega store super innovativo con tutte le migliori tecnologie, realizzando il sogno di riproporre EICMA a Torre del Greco, quello che si trova nella più importante rassegna espositiva mondiale nella mia città natale”.

Esposizione di motociclette

Una parabola percorsa in soli 15 anni, un risultato raggiunto grazie alle competenze messe in campo, la dedizione, il tempo, la passione ed il forte senso di attaccamento alle proprie radici. Nel mezzo la visibilità ed i clienti raggiunti in ogni parte d’Italia e d’Europa. Una grande mappa del continente con al centro la città del corallo… e delle moto, possiamo ora affermare con tranquillità.

Ma Ninfio Motori non è un fiore all’occhiello per la città di Torre del Greco soltanto per il livello qualitativo raggiunto. Non solo perché dà lavoro a 12 dipendenti e di conseguenza una fonte di reddito stabile al altrettante famiglie.

Lo è soprattutto perché si propone come apripista di un disegno di riqualificazione di un’intera area ridotta a dormitorio, con edifici spesso fatiscenti ed attività economiche colate a picco. Si propone come fulcro di rinascita e rivalutazione, un centro in grado di creare benessere e ricchezza diffusa.