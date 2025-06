Tragedia in Campania, un bambino è morto mentre faceva la doccia: aveva solo 11 anni

Tragedia a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, dove nella serata di domenica un bambino di soli 11 anni, Ruben, è morto mentre faceva la doccia nella sua abitazione di via San Matteo.

Tragedia a Montecorvino: bambino morto sotto la doccia

Sarebbero stati i genitori del piccolo a precipitarsi in bagno preoccupati, non vedendolo uscire da molto tempo. Lì avrebbero ritrovato il figlio accasciato in doccia, già privo di sensi. Lo avrebbero preso e portato sul letto ma, probabilmente, in quel momento era già deceduto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzino. All’interno dell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montecorvino Pugliano e della compagnia di Battipaglia per dare avvio alle indagini del caso.

Il magistrato della Procura di Salerno ha predisposto il sequestro della salma e il trasferimento presso l’obitorio di Battipaglia dove, nei prossimi giorni, sarà eseguito l’esame autoptico. Sul cadavere, intanto, non sono stati rilevati segni di violenza. L’ipotesi più probabile legata al decesso, attualmente, è quella di un malore improvviso che avrebbe colpito Ruben mentre era in doccia, provocandogli un arresto cardiaco.