Giuseppe è stato ritrovato morto con una coltellata al torace: era scomparso da Napoli

E’ stato ritrovato senza vita il corpo di Giuseppe Autrù, l’uomo di 61 anni scomparso nel pomeriggio dello scorso 17 maggio dal rione Incis di Ponticelli. Ad annunciare la tragica notizia la redazione della trasmissione Chi l’ha Visto.

Scomparso da Ponticelli: Giuseppe è stato ritrovato morto

Giuseppe, residente a Napoli con la moglie, sarebbe uscito di casa sabato 17 maggio, intorno alle 13:30, per dirigersi a piedi verso la stazione della circumvesuviana Madonnelle. Da quel momento in poi, però, non avrebbe più fatto rientro, risultando irreperibile. Con sé non avrebbe portato né i documenti né il cellulare.

L’ultima volta sarebbe stato avvistato proprio nei pressi del rione Incis, inquadrato da una telecamera della Circumvesuviana posta nelle vicinanze. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto proprio in un’area non accessibile della stazione Madonnelle. Il corpo presenterebbe il segno di una coltellata al torace.

A trovare il corpo senza vita dell’uomo sono stati gli agenti di polizia. Al momento non si conoscono le cause del decesso e non si esclude nessuna pista: potrebbe essersi trattato di un gesto estremo oppure di una violenta aggressione. Saranno le indagini a chiarire la dinamica della vicenda.

“Ritrovato purtroppo senza vita Giuseppe, che il 17 maggio si era allontanato in circostanze allarmanti a Napoli. Il corpo rinvenuto in un’area isolata della stazione della circumvesuviana Madonnelle, nella cui direzione era stato ripreso dalle telecamere dopo che era uscito da casa. Accertamenti sulle cause della morte, sarebbe stata rilevata una ferita da taglio al torace. Condoglianze ai familiari che avevano lanciato appelli a Chi l’ha visto?” – si legge nella nota diffusa dalla trasmissione sui social.