METEO/ Il caldo diventerà insopportabile, fino a 40 gradi al Sud: da quando

Dopo un mese di maggio turbolento sul fronte climatico, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni il caldo diventerà quasi insopportabile al Sud, con picchi addirittura di 40 gradi in alcune zone del paese.

Meteo, arriva il caldo record al Sud: fino a 40 gradi

Il promontorio anticiclonico di matrice africana che sta avvolgendo il nostro paese in queste ultime settimane, con temperature in aumento su gran parte del paese e giornate soleggiate un po’ ovunque, ben presto subirà una vera e propria accelerazione, dando il via ufficialmente all’estate.

Una fase molto calda e piacevole che ci accompagnerà quasi sicuramente almeno fino a giovedì 5 giugno, toccando particolarmente le Regioni meridionali e le due isole maggiori, con punte di 35/36 gradi. Da venerdì 6 giugno, invece, il caldo aumenterà grazie alla rimonta dell’alta pressione africana che farà sentire i suoi effetti da Nord a Sud.

Per tutto il weekend, secondo le stime de Il Meteo, le temperature subiranno un ulteriore aumento sull’intero territorio nazionale e il caldo inizierà a diventare davvero insopportabile, in particolar modo al Sud: in Sardegna, ad esempio, si sfioreranno i 40 gradi mentre si prevedono valori di 37/38 gradi in Puglia.

Il caldo si farà sentire anche sul resto del Paese, con picchi superiori ai 30/31 gradi anche su gran parte del Centro e del Nord, dove si assisterà anche al fastidioso fenomeno dell’afa accompagnato dall’arrivo delle notte tropicali.

Prenderebbe il via, così, una lunga fase estiva caratterizzata dal caldo forte che potrebbe accompagnarci per diverse settimane. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.