A Napoli apre il Parco delle Fiabe: oltre 40.000 mq di magia con il mondo di Pinocchio

Dopo aver conquistato oltre 1,5 milioni di visitatori, il 14 giugno 2025 This is Wonderland – Il Parco delle Fiabe arriva a Napoli trasformando la Mostra d’Oltremare nel magico mondo di Pinocchio. Un regno incantato, fatto di installazioni giganti e spettacoli mozzafiato, che accoglierà grandi e piccini fino al 28 settembre.

This is Wonderland: il Parco delle Fiabe a Napoli con Pinocchio

Presso la Mostra d’Oltremare – Laghetto di Fasilides, prende vita Pinocchio Back to Wood, un percorso narrativo e interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. La narrazione si snoda attorno alle avventure di Pinocchio, il celebre burattino, in un villaggio incantato di oltre 40 mila mq, con più di 1.500 installazioni realizzate da importanti scenografi italiani, produzioni teatrali e scenari incantati.

Tra gli spazi della Mostra, la storia prende una piega inedita dando il via ad un viaggio a ritroso nel tempo, dove ogni errore diventa insegnamento e ogni illusione si confronta con l’autenticità. Pinocchio Back to Wood rappresenta un vero e proprio sogno ad occhi aperti, un cammino personale tra paure e desideri, promesse e inganni, che rispecchia le nostre emozioni più profonde.

I visitatori potranno ammirare scenografie incredibili e installazioni luminose che ridisegnano i confini dell’arte espositiva, creando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Musiche originali e paesaggi mozzafiato site-specific renderanno ogni appuntamento indimenticabile.

Il cuore pulsante della serata sarà lo spettacolo dal vivo: un’emozionante performance che raggiungerà il suo apice con attori e acrobati sospesi in aria, creando momenti unici di puro incanto. Uno show mozzafiato che emozionerà grandi e piccini.

“This is Wonderland è il nostro modo di far riviere i grandi classici della letteratura attraverso una lente nuova e poetica. Con scenografie incantate, musiche originali e spettacoli immersivi, trasformiamo personaggi iconici come Pinocchio, Peter Pan e Alice in protagonisti di storie inedite, dove ogni dettaglio è pensato per emozionare e far riflettere” – ha dichiarato Roberto Fantauzzi, presidente Lux Entertainment.

“Qui alla Mostra d’Oltremare non ci stanchiamo mai di stupire promuovendo eventi destinati ad avere un grande impatto sulla nostra città. Abbiamo lavorato per confermare la partnership con Lux Entertainment e continuare il percorso già avviato a fine 2023 con Balloon Museum. Siamo felici che per il terzo anno di fila abbiano scelto Napoli e la Mostra per quello che sarà sicuramente un appuntamento di grande successo nel 2025: Pinocchio Back to Wook” – hanno sottolineato il presidente e la consigliera delegata della Mostra, Remo Minopoli e Maria Caputo.

“Una full immersion nel mondo di luci, suoni e colori di una favola senza tempo che riempie i ricordi dei più grandi e appassiona i bambini. Un percorso narrativo intergenerazionale capace di costruire ricordi condivisi, proprio come Mostra d’Oltremare per generazioni di napoletani e campani”.