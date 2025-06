Scoppia un incendio in casa nel Napoletano, c’è un morto: salvi la mamma e il fratello

Tragedia a Frattaminore, una donna muore in casa a seguito di un incendio

Un grave incendio si è verificato questa mattina a Saviano, in provincia di Napoli, causando il decesso di un uomo, morto all’età di 55 anni.

Incendio a Saviano: è morto un uomo di 55 anni

Le fiamme sarebbero divampate all’interno di un appartamento a due piani di corso Europa, a Saviano, per cause ancora da accertare. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e i Vigili del Fuoco che hanno cercato di domare l’incendio e mettere in salvo i residenti.

All’interno dell’abitazione si trovavano una donna di 87 anni e i suoi figli, uno di 58 anni e l’altro di 55. L’anziana e il 58enne, che si trovavano al piano terra, sono stati messi in salvo. Risulterebbero feriti ma pare che nessuno dei due sia in pericolo di vita.

Al piano superiore, dove verosimilmente sarebbe partito l’incendio, purtroppo è stato ritrovato senza vita l’altro figlio della donna. Intanto i carabinieri hanno avviato i rilievi di rito e le indagini proseguiranno fino a quando non sarà chiarita la dinamica della vicenda e, in particolare, le cause dell’incendio.