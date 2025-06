Festival del Panuozzo di Gragnano: 3 giorni di specialità e spettacoli a ingresso gratis

Da domenica 22 a martedì 24 giugno 2025, torna a Gragnano il Festival del Panuozzo, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla cittadinanza, dedicato alla celebre specialità del territorio. L’appuntamento è in via Quarantola e l’ingresso, come sempre, è gratis per tutti.

Festival del Panuozzo 2025 a Gragnano: l’ingresso è gratis

Nel corso delle tre giornate sarà possibile prendere parte alla grande festa, degustando il vero e unico panuozzo di Gragnano. Sul posto ben 11 produttori con forni a legna permetteranno ai visitatori di degustare il panuozzo di Gragnano, nel gusto classico (pancetta e mozzarella) ma anche in gustose alternative “special”.

Queste le pizzerie-panuozzerie presenti al Festival, pronte a deliziare i presenti: Mascolo 1982, Mascolo 1995, Pascarlì, Il Tris, La Valle dei Mulini, ‘O Presidente, Il Tempio, Luigi ‘o furnar, MalaInGrano e Ciccio ‘o ciccione.

Un percorso di gusto che sarà allietato da artisti di strada e dj set, laboratori per bambini e uno spazio inclusivo dedicato alle persone affette da disabilità. L’evento è patrocinato dalla Città di Gragnano e dalla Regione Campania, mentre il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni.

“È un percorso che stiamo facendo da diversi anni volto ad una forte valorizzazione di tutte le nostre eccellenze, tra cui il panuozzo. I numeri parlano chiaro: Gragnano è la capitale dell’enogastronomia e si sta trasformando sempre più in un centro d’interesse per tanti giovani che consumano il panuozzo, un prodotto sempre più incentrato sulla qualità, sulla competenza negli impasti e sulla qualità dei prodotti utilizzati per la farcitura. Quest’anno, infine, ci sarà una dedica speciale per Gianni Rossetti, che organizzò la prima Festa del Panuozzo negli anni ’90” – ha spiegato il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria.

“L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta, portando il vero Panuozzo di Gragnano oltre i confini della città, partecipando ad eventi e fiere, per valorizzare un prodotto nato nella nostra città e sempre più apprezzato in giro per la Campania e in Italia. Abbiamo già registrato un marchio, ma puntiamo al riconoscimento Igp per la difesa dell’origine del prodotto e della metodologia di realizzazione che è racchiusa in un disciplinare. Inoltre, ci stiamo muovendo in sinergia con la neonata associazione produttori Fior di latte di Gragnano e il Consorzio produttori Penisola Sorrentina DOP” – ha sottolineato Ciro Minopoli, presidente dell’associazione produttori Panuozzo di Gragnano.

“Un primo step importante lo abbiamo vissuto poche settimane fa alla Fiera internazionale TuttoPizza, punto di riferimento per gli operatori del settore pizzeria. Il Panuozzo di Gragnano è stato ospite d’onore nello stand della Regione Campania, un’occasione preziosa per promuovere le eccellenze gastronomiche del nostro territorio e rafforzare la visibilità di Gragnano in un contesto internazionale, tra operatori, appassionati e professionisti del settore”.