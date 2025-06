Spiagge gratis e mare da sogno: come prenotare l’accesso alle spiagge più belle di Napoli

Torna nuovamente attivo il servizio di prenotazione per le spiagge libere di Posillipo, tra le più belle di Napoli, che saranno fruibili alla cittadinanza attraverso un contingentamento degli accessi. In pochi passaggi, direttamente online, i cittadini potranno riservarsi il proprio posto nei tre paradisi cristallini della città: Bagno Elena, Bagno Sirena e Bagno Ideal.

Prenotazione spiagge Posillipo, le più belle di Napoli: sono gratis

La Giunta Comunale ha approvato nuovi accordi di collaborazione tra il Comune di Napoli, l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, il Parco sommerso di Gaiola e i concessionari privati Bagno Elena, Bagno Ideal e Bagno Sirena, al fine di prevenire il sovraffollamento della spiaggia delle Monache, della spiaggia in prossimità di Palazzo Donn’Anna e della Gaiola.

Per l’estate 2025 è stato ampliato a 480 il numero di ingressi giornalieri per il lido delle Monache, a 70 il numero di bagnanti giornalieri per la spiaggia compresa tra Palazzo Donn’Anna e il lido Ideal. Da quest’anno il mancato accesso entro le ore 13:00 fa decadere la prenotazione e, quindi, libera il posto ad un altro bagnante. Inoltre, appena un utente lascia una delle spiagge, viene liberato automaticamente un posto.

Tra le novità spicca l’accesso consentito ai ragazzi di 14 anni, anche non accompagnati, previa prenotazione e identificazione. Per le persone oltre i 70 anni e gli appartenenti alle categorie protette non c’è alcun obbligo di prenotazione.

Ciascun utente può prenotare un massimo di 6 accessi giornalieri, così da agevolare le famiglie numerose. Il controllo degli accessi è a cura dei concessionari con proprio vigilante e il supporto del Comune. Per prenotare basta collegarsi al portale Spiagge Libere, selezionare la spiaggia di proprio interesse, la data e l’orario di accesso per poi inserire i propri dati anagrafici e il numero di persone. Solo per la spiaggia della Gaiola bisogna effettuare la prenotazione sul sito ufficiale dell’Area Marina Protetta del Parco Sommerso di Gaiola.