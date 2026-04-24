Sparatoria a Napoli, colpito un ragazzo di 18 anni mentre camminava: è in ospedale

Ancora una sparatoria si sarebbe verificata a Napoli, in zona Scampia, ai danni di un ragazzo di 18 anni finito in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile alla gamba.

Sparatoria a Napoli: ragazzo di 18 anni in ospedale

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica della vicenda. I carabinieri si sono recati presso l’ospedale CTO di Napoli, dove è ricoverata la vittima, per cercare di ricostruire i fatti e risalire ai responsabili dell’agguato.

Stando ad una prima ricostruzione, il 18enne, già noto alle forze dell’ordine, stava percorrendo via Labriola quando sarebbe stato sparato da un individuo per cause ancora da accertare. Soccorso in tempo e trasferito in ospedale, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Il proiettile si sarebbe fermato alla gamba senza provocare lesioni mortali.