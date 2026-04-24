Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Sparatoria a Napoli, colpito un ragazzo di 18 anni mentre camminava: è in ospedale

Apr 24, 2026 - Veronica Ronza

L'ospedale CTO di Napoli

Ancora una sparatoria si sarebbe verificata a Napoli, in zona Scampia, ai danni di un ragazzo di 18 anni finito in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile alla gamba.

Sparatoria a Napoli: ragazzo di 18 anni in ospedale

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica della vicenda. I carabinieri si sono recati presso l’ospedale CTO di Napoli, dove è ricoverata la vittima, per cercare di ricostruire i fatti e risalire ai responsabili dell’agguato.

Stando ad una prima ricostruzione, il 18enne, già noto alle forze dell’ordine, stava percorrendo via Labriola quando sarebbe stato sparato da un individuo per cause ancora da accertare. Soccorso in tempo e trasferito in ospedale, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Il proiettile si sarebbe fermato alla gamba senza provocare lesioni mortali.

Tag
CTOsparatoria
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre