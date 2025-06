Eccezionale ondata di caldo in arrivo, c’è Scipione l’Africano: allerta gialla a Napoli

Stando alle previsioni meteo nei prossimi giorni è attesa la prima vera ondata di caldo eccezionale con l’arrivo di Scipione l’Africano, l’anticiclone subtropicale che farà aumentare vertiginosamente le temperature anche a Napoli e in Campania.

Meteo, ondata di caldo eccezionale: bollino giallo a Napoli

L’Italia intera sarà interessata da un’ondata di calore di eccezionale intensità grazie all’arrivo dell’anticiclone subtropicale Scipione, una struttura di alta pressione di matrice sahariana che favorirà una vera e propria impennata delle temperature.

Secondo le stime de Il Meteo, si assisterà ad un caldo abbastanza secco nelle ore centrali della giornata alternato ad un caldo afoso che accentuerà particolarmente la sensazione di spossatezza. Una escalation termica che partirà da giovedì 12 e durerà almeno fino a domenica 15 giugno. Una settimana bollente per alcune città che toccheranno anche i 40 gradi (con picchi di 41/42 gradi nelle aree interne della Sardegna).

Anche Napoli sarà avvolta da una vera e propria bolla di caldo a partire da giovedì 12 giugno, passando dal livello di allerta verde a quello giallo, il cosiddetto bollino che appare nei bollettini quotidiani diffusi dal Ministero della Salute che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Il livello giallo non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Si tratterà, tuttavia, di una parentesi africana passeggera: stando alle prime proiezioni, infatti, non è escluso il ritorno dei temporali nelle prossime settimane.