Saldi estivi in Campania 2025, c’è la data ufficiale: quando inizieranno e quanto dureranno

La Campania si avvia verso una nuova stagione di super sconti: i saldi estivi quest’anno partiranno sabato 5 luglio 2025 e dureranno ben 60 giorni.

Saldi estivi 2025 in Campania: la data

A renderlo noto è la Confcommercio che ha diffuso il calendario di inizio e fine saldi nelle diverse Regioni d’Italia. Quest’anno il 5 luglio è la data scelta per l’inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano.

Il consueto periodo di sconti durerà per tutto il mese di luglio estendendosi fino alla fine di agosto. Vi saranno ben 60 giorni per dedicarsi allo shopping, potendo contare sulla possibilità di concludere veri e propri affari.

“Siamo sommersi da promozioni e svendite in ogni periodo dell’anno, spesso senza alcun controllo e questo rischia di svuotare di significato i saldi stagionali. In una regione come la nostra, che investe poco nei beni durevoli, si rischia di cadere nella trappola dell’acquisto impulsivo di prodotti scadenti a basso costo. Ma il vero affare è un altro: scegliere beni di qualità, di lecita provenienza, possibilmente italiani e destinati a durare nel tempo” – ha dichiarato Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti Salerno.

Confesercenti invita i consumatori a riscoprire il valore del commerciante di fiducia, figura sempre più rara ma fondamentale per orientarsi tra le offerte e cogliere le vere occasioni. I saldi, se affrontati con consapevolezza, possono ancora rappresentare un’opportunità preziosa sia per le imprese che per i cittadini.

“Affinare la ricerca, valutare la reale convenienza e affidarsi a chi conosce il territorio e le esigenze della clientela è la chiave per trasformare i saldi in un momento di rilancio per il commercio locale e per le nostre comunità” – ha concluso.