Va a fare la spesa e scompare nel nulla, Rosanna è stata ritrovata: dove era e come sta

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Rosanna Fiore, la donna scomparsa da Portici lo scorso 11 giugno e che proprio nel pomeriggio di ieri è stata ritrovata dai carabinieri.

Scomparsa da Portici: Rosanna è stata ritrovata

Rosanna, 55 anni, vive a Portici con il marito, la madre e la figlia. L’11 giugno sarebbe uscita di casa, intorno alle 11:00, per andare a fare la spesa ma non avrebbe fatto più rientro. Sarebbe stata la mamma a lanciare l’allarme non vedendola rientrare, dopo essersi accorta che aveva lasciato a casa la borsa, i documenti e il cellulare.

“Non so se lei sta vedendo questa trasmissione, noi siamo preoccupatissimi tutti quanti, speriamo che non sia successo nulla di grave e soprattutto che in un suo piccolo momento di lucidità possa capire che nessuno la giudica, che può tornare a casa, siamo qui pronti ad aiutarla per qualsiasi problema. Non deve sentirsi in difetto con nessuno perché noi siamo la sua famiglia e non deve preoccuparsi” – aveva detto Rosaria, la figlia di Rosanna, in diretta telefonicamente alla trasmissione Chi l’ha Visto.

Ieri la donna è stata ritrovata ad Ercolano, dopo due giorni di tensione e preoccupazione dei familiari e dell’intera comunità. Rosanna sta bene e pare sia stata accompagnata in ospedale solo per accertarsi delle sue condizioni di salute.

“Sta bene la donna che l’11 giugno si era allontanata in circostanze allarmanti da Portici. E’ stata ritrovata dalle forze dell’ordine. Lo comunica la figlia che aveva lanciato per lei un appello in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata e ringrazia tutti” – si legge nella nota diffusa dalla trasmissione Chi l’ha Visto.