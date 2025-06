A Napoli ha aperto il Parco delle Fiabe: la passeggiata immersiva nel mondo di Pinocchio

Fino al 28 settembre 2025, a Napoli sarà visitabile This is Wonderland – Il Parco delle Fiabe, il magico villaggio dedicato alle avventure di Pinocchio allestito alla Mostra d’Oltremare, nell’area del Laghetto di Fasilides.

Apre il Parco delle Fiabe a Napoli: il magico mondo di Pinocchio

Un regno incantato, fatto di installazioni giganti e spettacoli mozzafiato, che accoglierà grandi e piccini in un universo fiabesco di luci e paesaggi narrativi immersivi. Protagonista assoluto del villaggio è Pinocchio, il simpatico burattino ideato da Collodi, che sarà in compagnia di Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan e tanti altri.

Il Parco delle Fiabe sarà visitabile tutti i giorni, fino al 28 settembre, dalle 18:00 a mezzanotte. I biglietti sono acquistabili online, direttamente dal sito ufficiale dell’evento. I prezzi partono dai 14 euro (biglietto intero) fino ai 17 euro (per i fine settimana). Sono previsti biglietti ridotti per gli over 65 e gli accompagnatori di persone affette da disabilità. C’è la possibilità di acquistare anche pacchetti vantaggiosi per le famiglie.

“Credo che questa passeggiata immersiva dedicata alle fiabe, e in particolare al personaggio di Pinocchio, sia una grande attrazione per le bambine e i bambini di ogni età di Napoli e anche per le centinaia di migliaia di turisti che ogni fine settimana arrivano in città” – ha commentato l’assessora al Turismo, Teresa Armato.

“Questa rassegna integra la proposta già ricca di eventi in calendario per il compleanno e la nostra estate di concerti, oltre ai mille siti culturali da visitare, da oggi fino alla fine di settembre. Napoli viene scelta per esperienze immersive e la Mostra d’Oltremare si conferma un riferimento importante sia per l’organizzazione di fiere che per eventi spettacolari come questo”.