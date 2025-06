Ferrovie, un’altra estate di disagi con la Napoli Salerno chiusa per un mese e mezzo: i dettagli

Chiusa per lavori la linea ferroviaria storica Napoli Salerno: gli interventi necessari all’ammodernamento della rete e all’adeguamento di alcune importanti stazioni.

Linea ferroviaria Napoli Salerno, ecco quando sarà chiusa

Estate di cantieri e disagi per i pendolari della storica linea ferroviaria Napoli–Salerno, via Cava de’ Tirreni. Da domenica 15 giugno fino al 3 settembre, la circolazione dei treni sarà interrotta a fasi per consentire a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) importanti lavori di potenziamento infrastrutturale.

Nel dettaglio, la tratta tra Nocera Inferiore e Salerno sarà chiusa dal 15 giugno al 14 luglio, mentre quella tra Napoli San Giovanni-Barra e Nocera sarà off-limits dal 15 luglio al 3 settembre.

Si ferma la linea di pendolari e turisti

A essere coinvolta è una delle linee più trafficate della Campania, utilizzata quotidianamente da pendolari, studenti e turisti diretti verso la Costiera Amalfitana e il Cilento. E se da un lato i lavori porteranno inevitabili disagi, dall’altro rappresentano un investimento strategico: ben 79 milioni di euro (di cui 74 finanziati con fondi PNRR) per rendere il trasporto ferroviario più moderno, sicuro e sostenibile.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi previsti, l’installazione del sistema ERTMS – il più avanzato d’Europa per il controllo del traffico ferroviario – che promette più puntualità e una gestione più fluida dei treni, oggi spesso rallentati da infrastrutture obsolete.

Si aggiungono la costruzione di nuovi ascensori e scale: in particolare, vi sarà il restyling delle stazioni di Torre del Greco e Nocera Superiore che saranno adeguate per l’accessibilità anche a diversamente abili, opere di messa in sicurezza idrogeologica tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata, e il consolidamento di ponti e viadotti.

Oltre 250 le persone impiegate nei cantieri. Nel frattempo, i viaggiatori dovranno armarsi di pazienza: treni cancellati, limitazioni di percorso e programmi di circolazione rivisti. Tutti i dettagli saranno disponibili sui canali ufficiali della compagnia ferroviaria.