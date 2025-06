“Generazioni del futuro”, al via i corsi: dal pane alla fotografia per creare imprese nel territorio

Corsi di panificazione, fotografia, recupero del territorio e tanti altri con “Generazioni del Futuro”: il progetto che coinvolge Regione Campania, associazioni e poli formativi prosegue senza sosta.

“Generazioni del Futuro”, al via i corsi

C’è un filo rosso che lega le nuove generazioni al proprio futuro: la possibilità di scegliere, di imparare, di mettersi in gioco. È questo lo spirito che anima il progetto “Generazioni del futuro”, pronto a partire con una stagione di corsi e laboratori pensati per i giovani del territorio. Un percorso che non si limita all’orientamento, ma che si fa esperienza, pratica, crescita personale e professionale.

Generazioni del Futuro: la locandina

Dopo l’evento di lancio dello scorso 16 aprile, prende ufficialmente il via la fase operativa del progetto “Generazioni del Futuro”, promosso dall’associazione 4S – Studio Sviluppi Servizi Solidarietà, in partenariato con realtà attive nei territori di Torre del Greco, Pollena Trocchia e San Giorgio a Cremano.

A chi si rivolge il progetto

La proposta è questa: una serie di corsi che rispondono alle reali esigenze dei ragazzi di oggi con un occhio attento al territorio ed un’importanza speciale all’inserimento dei giovani a rischio di esclusione sociale: situazioni di disagio socio-economico, disabilità o vulnerabilità sociale.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro, acquisire competenze spendibili, sperimentarsi sul campo e, per chi lo desidera, avviare anche un proprio progetto imprenditoriale.

Lavoro, quindi, ma anche coesione e socialità nella roadmap che prosegue inarrestabile. Tutto questo con un unico obiettivo: offrire strumenti concreti per costruire il proprio domani, senza dimenticare le radici e le potenzialità del nostro territorio.

Orientamento al lavoro e incubatore d’impresa

Il laboratorio di orientamento al lavoro, già in corso presso l’Incubatore Stecca di Torre del Greco, accompagna ogni partecipante in un percorso personalizzato: dalla scoperta delle proprie competenze alla stesura del curriculum, dalle simulazioni di colloquio alla consultazione di una banca dati aggiornata con offerte formative e lavorative. Un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole affrontare il mercato del lavoro con consapevolezza e preparazione.

Per chi sogna di mettersi in proprio, parte l’incubatore di imprese profit e non-profit per la produzione e vendita di pane e pizza. Un percorso di sei mesi, guidato da esperti, che spazia dall’avvio d’impresa al marketing, dalla contabilità allo sviluppo di competenze trasversali come leadership e lavoro di squadra. Un’opportunità per trasformare un’idea in un progetto concreto, con uno sguardo attento alle eccellenze locali e all’innovazione sociale1.

Cucina, inclusione e tradizione: laboratori per tutti i gusti

Non solo teoria: il progetto offre anche esperienze concrete di lavoro, con tirocini formativi di due mesi presso realtà del territorio e laboratori esperienziali di gruppo. Un modo per mettere in pratica quanto appreso, confrontarsi con il mondo reale e prepararsi davvero all’ingresso nel mondo del lavoro o all’avvio di una propria attività.

A Villa Caracciolo di Pollena Trocchia, da settembre a novembre, prenderanno il via due percorsi formativi d’eccellenza: il laboratorio di panificazione, dedicato alla pasta e alla pizza, e quello sulle produzioni gluten free e vegane.

Due esperienze che uniscono tradizione e innovazione, pensate sia per chi vuole acquisire competenze spendibili nel settore gastronomico, sia per chi desidera approfondire la cucina “alternativa”, sempre più richiesta per motivi di salute, cultura ma anche coscienza.

Già avviati i percorsi per territorio, creatività e fotografia urbana

Sono invece già nel vivo i corsi dedicati alla scoperta del territorio, con laboratori che invitano i giovani a esplorare le tipicità locali, a immaginare nuovi usi per i beni in disuso e a raccontare la città attraverso la fotografia urbana.

In pieno fermento la sede di Agape, in via Sant’Anna 108 a San Giorgio a Cremano, dove si stanno tenendo questi corsi.

Corsi di “Generazioni del Futuro”: come partecipare

Iscriversi è semplice: basta compilare la scheda di adesione e inviarla entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo info@associazione4s.it.

Sito web: https://www.associazione4s.it/