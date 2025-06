Chi era Giovanni, il 57enne morto nell’esplosione a Napoli: lascia i suoi figli

Si chiamava Giovanni Scala, l’uomo di 57 anni morto nell’esplosione avvenuta in via Peppino De Filippo, a pochi passi da via Foria, nel cuore di Napoli, nella serata di ieri.

Chi era Giovanni Scala: morto nell’esplosione a Napoli

Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stata una fuga di gas, partita da un deposito della zona, a provocare il violento scoppio. Il boato, violento e avvertito a grande distanza, ha preceduto il crollo parziale di un edificio. Danni ingenti anche per il nuovo locale de “A Figlia do Marenaro”,

Il bilancio è di un morto e quattro feriti. Una donna è stata recuperata dalle macerie e trasportata d’urgenza all’ospedale Pellegrini dove è ricoverata in gravi condizioni. Il marito della donna e altre tre persone hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi sul posto.

Recuperato, poi, senza vita il corpo di Giovanni Scala, un 57enne napoletano che si trovava proprio nel luogo dell’esplosione. Tutti lo descrivono come un gran lavoratore che amava la sua famiglia, moglie e figli. Pare che lavorasse in un ristorante della zona, probabilmente era nel deposito proprio per recuperare qualcosa da portare al locale.