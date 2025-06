A Torre del Greco i funerali di Simone, morto a 34 anni: i suoi organi salveranno 16 vite

Si terranno oggi a Torre del Greco i funerali di Simone De Martinis, l’agente di Polizia di Stato, in servizio sull’isola di Capri, morto a soli 34 anni a causa di una serie di complicazioni sopraggiunte a seguito di un intervento chirurgico effettuato presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma.

A Torre del Greco i funerali di Simone: poliziotto morto a 34 anni

Originario di Torre del Greco, dove era molto conosciuto e stimato, il 34enne è venuto a mancare lo scorso venerdì 27 giugno, subito dopo essersi sottoposto ad un intervento. Una volta constatato il decesso, è stata avviata la procedura di espianto degli organi: grazie a Simone saranno salvate ben 16 vite.

“Simone non ha avuto una vita semplice. L’assenza di una figura paterna ha lasciato un vuoto profondo e lo ha messo spesso alla prova. Ma non si è mai lasciato piegare. È cresciuto con la schiena dritta, con un cuore grande e una sincerità rara. Era sempre presente, sempre pronto ad aiutare, senza mai chiedere nulla in cambio. Ha affrontato ogni difficoltà con coraggio, rimboccandosi le maniche e andando avanti con dignità e forza d’animo” – queste le parole di chi lo ha conosciuto ed amato.

“Era una persona vera, autentica. Amata, rispettata, L’amico di tutti. E oggi, purtroppo, non è più tra noi. E ci mancherà, immensamente. È difficile trovare risposte quando succedono cose così dolorose. Quando se ne vanno, troppo presto, le persone buone, gentili, luminose come lui ci ritroviamo pieni di domande, con il cuore colmo di perché”.

“È umano sentirsi smarriti, persino traditi dal cielo. Chiedersi dove sia la giustizia. Ma è proprio questo dolore, così sincero e profondo, a dirci quanto bene Simone abbia lasciato dietro di sé. Quanto amore abbia donato. Quante vite abbia toccato. Anche alla fine, ha scelto la vita. Grazie al dono dei suoi organi, oggi 16 persone possono sperare, vivere, continuare il loro cammino. Nel suo ultimo gesto, ha scelto l’amore. Ha scelto la generosità. Ha scelto di salvare. Sedici vite continuano grazie a lui”.

“Anche nel silenzio dell’addio, ha lasciato un segno eterno. Simone resterà con noi. Nei nostri ricordi, nei nostri racconti, nei sorrisi che ci ha regalato. Nel modo in cui, grazie a lui, cercheremo anche noi di essere un po’ più presenti, un po’ più sinceri, un po’ più umani. Ciao Simone. E grazie. Di tutto”.

I funerali si terranno alle ore 17:00 di oggi, lunedì 30 giugno, nella Basilica Pontificia di Piazza Santa Croce, a Torre del Greco.