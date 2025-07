Preoccupazione a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, per la scomparsa di Salvatore Novellino, 34 anni. Il giovane si è allontanato dalla sua abitazione nella mattinata di domenica 29 giugno, intorno alle 10:30, e da allora non ha più fatto ritorno. Ai genitori aveva detto che sarebbe andato al mare — forse nella zona di Mergellina — promettendo di tornare nel tardo pomeriggio per partecipare a una festa di famiglia.

È il secondo episodio simile in poche settimane. Salvatore soffre di vuoti di memoria e altre fragilità legate a un passato complesso, motivo per cui i familiari temono possa trovarsi in difficoltà o disorientato.

Al momento della scomparsa indossava bermuda di jeans, una camicia da mare, un cappellino nero, uno zainetto scuro e scarpe grigie con lacci bianchi. Portava anche una leggera barba e potrebbe avere con sé un completo con pantaloncini.

Il padre ha diffuso la sua foto sui social nel tentativo di facilitare le ricerche e ha rivolto un appello a chiunque possa averlo visto.

Per segnalazioni o informazioni utili, è possibile contattare la famiglia al 388 19 16 115 o rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.