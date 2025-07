QUATTRO ALTARI/ La Festa sbanca anche sui social: un milione di visual per Vesuviolive.it

Festa dei Quattro Altari nell’era dei social: numeri a sei zeri per i contenuti pubblicati prima e durante la manifestazione a Torre del Greco.

Quattro Altari, la festa “spacca” anche sui social

Mentre il successo della Festa dei Quattro Altari nelle strade di Torre del Greco è stato visibile a tutti coloro che hanno potuto godersela dal vivo, c’è un altro importantissimo riscontro: digitale ma non per questo meno reale.

Sono i numeri che arrivano dai social e dalle pagine web di Vesuviolive.it, che ha seguito l’evento non soltanto nella tre giorni di festa ma a partire da gennaio, con l’annuncio delle date di fine giugno che hanno significato il ritorno dell'”uttava” alla sua originaria collocazione nella settimana successiva al Corpus Domini.

Un interesse ed una copertura mediatica cresciuta proporzionalmente all’attesa che si respirava in città, con un vero boom nel mese di giugno a partire dalla conferenza stampa di presentazione che ha acceso i riflettori sull’edizione 2025 ed annunciato i main artists che avrebbero fatto cantare ed entusiasmare la città.

Chilometri di strade ricche di eventi

Ma la Festa non si è “ridotta” a via Comizi: eventi per tutti i palati hanno interessato chilometri di strade del centro cittadino: da Palazzo Vallelonga alla chiesa del Purgatorio, da corso Garibaldi alla Villa Ciaravolo, passando per le aree mercatali e quelle dello shopping.

Un programma talmente ampio che ci è voluto un piccolo “libro” per contenerlo tutto e che abbiamo seguito nella maniera più capillare possibile.

Il risultato: centinaia di contenuti tra articoli sulla nostra testata online, decine di video tra servizi giornalistici, reel, dronate degli altari, backstage, interviste, collaborazioni, tre trasmissioni in diretta streaming (tra cui quella dello spettacolo pirotecnico conclusivo) oltre ad una copertura con videosaluti degli artisti coinvolti e stories sui social.

La Festa dei Quattro Altari nell’era dei social

I social, appunto: la Festa dei Quattro Altari è stata scritta, ripresa, raccontata in video, audio, testo, immagini e slide su tutti i principali canali di diffusione oggi utilizzati dal pubblico di ogni età che usa abitualmente un cellulare: Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube ed il sito web Vesuviolive.it.

Un approccio multipiattaforma che, dati alla mano, ha portato i contenuti dell'”uttava” torrese a superare di poco la cifra non solo simbolica di un milione di visual complessive. Numeri che si avvicinano (e nel contesto locale superano di parecchio) quelli di un’emittente televisiva.

Numeri che ci rendono orgogliosi per il lavoro svolto ma che significano qualcosa più per la città che per noi: Torre del Greco piace, suscita identità, legame, amore.

Leggendo queste cifre e vivendo queste strade non si può non pensare che la Festa dei Quattro Altari sia stata stata – al momento – l’evento più bello, importante e partecipato dell’estate nel vesuviano: la buona notizia è che si può ancora migliorare.

Dietro i numeri, infatti, ci sono persone che passeggiano, che spendono, che imparano a conoscere le bellezze cittadine, che si innamorano della perla del Golfo di Napoli. Molti di esse non sono torresi. Sempre più numerosi non sono nemmeno della provincia di Napoli, campani o italiani. La città del corallo ha forse più amanti fuori dai confini che dentro. Ora bisogna prenderne coscienza e continuare su questa strada affinché la fenice spicchi il volo.