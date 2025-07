Rissa in piazza finisce nel sangue in Campania, ci sono 2 feriti e un morto: aveva 25 anni

Tragedia nella tarda serata a San Marco Evangelista, nel Casertano, dove sarebbe esplosa una violenta rissa finita nel sangue: il bilancio è di due feriti gravi e un morto. La vittima aveva solo 25 anni.

Rissa a San Marco Evangelista: è morto un ragazzo di 25 anni

La discussione sarebbe partita in viale Libertà per poi sfociare in violenza quando gli aggressori hanno impugnato i coltelli. Ad avere la peggio un ragazzo di soli 25 anni che, a seguito delle lesioni riportate, ha perso la vita, nonostante il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano.

Altre due persone, invece, avrebbero riportato ferite più o meno gravi ma, al momento, non si conoscono le loro condizioni. Sarebbero stati i residenti del posto, allertati dalle urla, a segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. Di qui l’intervento di due pattuglie della Compagnia di Caserta e due ambulanze.

Intanto sono state avviate le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, le cause che avrebbero spinto i malviventi a colpirsi mortalmente e la loro identità. Il primo passo è stato quello di ascoltare le versioni dei testimoni, saranno poi recuperati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste in zona.