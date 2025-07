Incidente a Napoli, grave una ragazza di 16 anni: è caduta e ha battuto la testa

Un grave incidente si è verificato questa notte a Napoli provocando gravi lesioni ad una ragazza di 16 anni che viaggiava a bordo di uno scooter: la giovane attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Incidente a Napoli: ragazza di 16 anni grave in ospedale

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da il Mattino, la 16enne era in sella ad uno scooter, insieme ad altre due amiche. La minorenne alla guida dello scooter e quella che si trovava alla fine del sellino non hanno riportato ferite, se non qualche lieve escoriazione.

Ad avere la peggio è stata la giovane seduta al centro che, a seguito dell’impatto, probabilmente con una moto che viaggiava in direzione opposta, sarebbe sbalzata dalla sella, finendo sull’asfalto e battendo pesantemente la testa sul selciato.

Le condizioni della 16enne sarebbero risultate fin da subito gravi, con lesioni giudicate importanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito, con urgenza, la giovane verso il più vicino ospedale. Intanto le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente, hanno posto sotto sequestro i due veicoli coinvolti e fermato i due guidatori.

Entrambi, sia la minore alla guida dello scooter che l’uomo a bordo della moto, saranno sottoposti agli esami tossicologici di rito per verificare ed eventualmente escludere l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Nelle stesse ore un altro grave schianto si è verificato a Napoli, stavolta in Viale Umberto Maddalena, poco prima della rampa di accesso alla perimetrale di Scampia. La vittima, una guardia giurata, era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto che viaggiava nella stessa direzione. L’uomo, un 47enne, è stato trasportato presso l’ospedale del Mare dove, purtroppo, poco dopo il suo arrivo ne è stato decretato il decesso.