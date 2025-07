Dramma nel Napoletano, si tuffa in mare e si sente male: è morto in acqua

Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove un uomo sarebbe morto dopo essersi tuffato in mare, nei pressi della spiaggia di Lucrino.

Il dramma si sarebbe consumato in mattinata, sulla spiaggia di Lucrino, quando un anziano avrebbe perso la vita subito dopo essersi tuffato in acqua. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma è probabile che si sia trattato di un malore.

L’uomo si sarebbe sentito male appena entrato in acqua, perdendo così la vita. Sarebbero stati alcuni bagnanti e ormeggiatori del posto a prestare i primi soccorsi all’anziano, non essendo presenti bagnini di salvataggio sul tratto di spiaggia libera in questione.

In spiaggia sono giunti anche i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno effettuato i rilievi del caso per dare il via alle indagini e ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, risalendo alle reali cause del decesso.