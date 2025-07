Grave incidente sul lavoro ieri a Massa Lubrense, in via Pontone, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre stava installando un impianto di climatizzazione.

L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa sei metri, impattando violentemente con la schiena su un cordolo di cemento.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’operaio è deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, per svolgere i rilievi e avviare le indagini. La salma è stata posta sotto sequestro e affidata all’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.