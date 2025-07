Fuochi artificiali in strada, Corso Garibaldi bloccato per 15 minuti: il video denuncia

Un video in cui si vedono auto e scooter incolonnati mentre in strada si sparano fuochi artificiali: è l’ultimo filmato divenuto tristemente virale che arriva da Torre del Greco.

Fuochi artificiali in strada, il video

Il filmato risale al 14 luglio ed è stato diffuso sui canali social dall’On. Francesco Emilio Borrelli. Auto incolonnate, motorini che cercano di “infilarsi” ma si fermano consci del pericolo.

Tutto perché “qualcuno” ha deciso di appropriarsi della pubblica via per mettere in scena il proprio spettacolo pirotecnico, per motivazioni tuttora ignote.

Così, le cassette con i fuochi artificiali sono state piazzate al centro della strada ed accese, in mezzo ad autovetture, palazzine, a pochi metri dai bar ancora aperti.

Una circostanza purtroppo frequente in molte zone del napoletano e non solo, della quale troppo spesso non si ha piena contezza dell’estrema pericolosità e dei rischi che potrebbe comportare a cose, persone o animali.

Quindici minuti di fuochi e traffico: se ci fosse stata un’ambulanza?

Pochi secondi di video ma, stando alla denuncia del cittadino raccolta e riportata dall’esponente di Europa Verde, i fuochi sarebbero durati circa 15 minuti.

Un tempo enorme se si pensa che il tutto è accaduto a Corso Garibaldi, via della “movida” cittadina a Torre del Greco, zona di passaggio e collegamento tra il porto cittadino, molto affollato nel periodo estivo, ed il centro.

Se fosse confermata la dichiarazione del cittadino circa la durata dello “spettacolo” a cui decine di passanti hanno dovuto involontariamente assistere, sarebbe estremamente grave.

Oltre a tutti i pericoli ben evidenti del far esplodere fuochi pirotecnici in pieno centro bisogna riflettere: cosa succederebbe se un’ambulanza, un mezzo di soccorso, una volante delle forze dell’ordine fosse rallentata (anzi, bloccata) nel traffico perché “qualcuno” ha deciso di festeggiare in questo modo, in barba ad ogni norma del buon senso e del saper stare in comunità?