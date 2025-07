TERREMOTO NAPOLI/ Forte scossa avvertita ai Campi Flegrei e nell’area metropolitana

Forte scossa di terremoto a Napoli oggi, venerdì 18 luglio 2025 alle ore 9:14. Il sisma, avvertito in tutta l’area occidentale della città e nei comuni flegrei come Pozzuoli e Bacoli, è legato al bradisismo dei Campi Flegrei. Al momento non è ancora stata comunicata la magnitudo ufficiale. L’INGV e l’Osservatorio Vesuviano stanno analizzando i dati per fornire maggiori dettagli.

Seguono aggiornamenti