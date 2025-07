Campi Flegrei, sciame sismico in corso. Polemiche sulla magnitudo della scossa più forte

Un nuovo sciame sismico ha colpito questa mattina l’area dei Campi Flegrei, generando forte apprensione tra la popolazione napoletana. La scossa più intensa, registrata alle 9:14, è stata avvertita distintamente non solo nei comuni flegrei ma anche in numerosi quartieri di Napoli, dal Vomero al centro storico, da Fuorigrotta fino a Bagnoli.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo preliminare di 4.0 e una profondità di circa 3 chilometri. L’epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e il quartiere di Bagnoli, in piena caldera flegrea, un’area da tempo soggetta al fenomeno del bradisismo, ovvero il sollevamento e abbassamento ciclico del suolo legato all’attività vulcanica sotterranea.

La voce dei residenti: “Altro che 4.0, sembrava molto di più”

Se l’INGV ha confermato la magnitudo 4.0, sui social si è scatenata la polemica. In molti, soprattutto residenti della zona rossa come Pozzuoli, Bacoli e Quarto, hanno espresso dubbi sull’entità ufficiale del sisma. “È stato un boato improvviso, tremava tutto, sembrava molto più forte”, scrivono in centinaia.

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o strutture, ma la tensione resta alta.