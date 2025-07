Tragedia sull’A1: il camionista morto è Ottavio De Angeliis, 48enne di Giugliano

Ottavio De Angeliis, 48 anni, originario di Giugliano in Campania, ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto ieri sull’autostrada A1, in direzione nord, tra i caselli di Fabro e Chiusi, al confine tra Umbria e Toscana.

Il mezzo pesante guidato da De Angeliis, carico di bottiglie d’acqua minerale, si è ribaltato occupando completamente la carreggiata nord e invadendo parzialmente anche quella in direzione sud. Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno richiesto diverse ore per liberare l’area e tentare di estrarre il conducente dall’abitacolo. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla viabilità, con lunghe code e rallentamenti nel tratto autostradale interessato.

La notizia della scomparsa di Ottavio De Angeliis ha suscitato profonda commozione, soprattutto tra familiari, amici e colleghi, che hanno affidato ai social messaggi di dolore e ricordi commossi.